Durul Gence hayata veda etti
Türkiye'deki batı müziğinin öncülerinden sayılan Durul Gence, tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Genel 20.10.2021, 17:54 20.10.2021, 18:00
Uzun süredir parkinson hastalığı ile mücadele eden sanatçı Durul Gence'den haber geldi. Usta müzisyen 81 yaşında yaşamını yitirdi.
Gence, kanser teşhisiyle bir süredir tedavi görüyordu. Ünlü sanatçı, üç hafta önce durumunun ağırlaşması nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakım servisine kaldırılmıştı.
Kaynak: Karar
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