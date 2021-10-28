Durakta taciz iddiası!
Kayseri'de otobüs durağında bekleyen N.B. isimli kadına uygunsuz teklif de bulunarak sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan A.Y., 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 6 Nisan'da meydana gelen olayda, otobüs durağında bekleyen N.B. (32) isimli kadın, daha önce de sürekli kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü A.Y. (33) ile karşılaştı. A.Y., iddiaya göre N.B.'ye cinsel ilişki teklifinde bulundu. N.B.'nin şikâyeti üzerine A.Y. hakkında "Cinsel taciz" suçlamasıyla dava açıldı.
Kayseri 12'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında N.B. ile sanık A.Y. salonda hazır bulundu. Sanık A.Y., "Otobüsten indim. Nişanlım ile tartıştım. Kendi kendime küfrediyordum. Mağdur ile yan yana geldik. Beni yanlış anladı. Suçlamayı kabul etmiyorum" diye kendisini savundu.
HAKİM, CEZADA İNDİRİM UYGULAMADI
Şikâyetçi olduğunu belirten N.B. ise, "İşe gidiyordum. Bana dönerek ahlaksız sözü söyledi. Şikâyetçiyim" dedi. Mahkeme Hakimi Birol Küçük, sanık A.Y.'yi, "Cinsel taciz" suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın suça meyilli olduğu gerekçesiyle cezasına hiçbir indirim maddesi uygulamadı.
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