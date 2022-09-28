"Dur" ihtarına uymadı, 1'i polis 2 kişiyi yaraladı
İzmir'in Konak ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz sürücü trafik kontrol noktasında uygulamadan kaçtı, kaza yapınca yakalandı. Olayda 1'i polis, 2 kişi yaralandı. Gözaltına alınan sürücüye 10 bin lira da idari para cezası uygulandı.
Genel 28.09.2022, 07:53
Alsancak Polis Merkezi Amirliği mevkiinde trafik uygulama noktası oluşturan ekipler, E.A. idaresindeki cipi durdurdu.
Polis ekibinin alkol kontrolünü reddeden sürücü, uygulama noktasında bir polis memurunu aracıyla çarpıp yaralayarak kaçtı.
Sürücünün yakalanması için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ehliyetsiz ve alkollü olduğu ortaya çıktı
Kovalamaca sırasında E.A'nın aracı, Liman Caddesi'ni Ankara Caddesi'ne bağlayan kavşakta H.S'nin kullandığı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan H.S, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan E.A'nın yapılan sorgulamasında ehliyetsiz olduğu ve alkollü araç kullandığı tespit edildi.
E.A'ya 10 bin lira idari para cezası uygulandı.
22
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
|7
|14
|6. Fenerbahçe
|6
|13
|7. Trabzonspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|12
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|6
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Bodrumspor
|6
|11
|3. Keçiörengücü
|6
|11
|4. Boluspor
|5
|10
|5. Bandırmaspor
|5
|10
|6. Sakaryaspor
|6
|9
|7. Samsunspor
|6
|9
|8. Pendikspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Everton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Crystal Palace
|6
|6
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|18
|2. Barcelona
|6
|16
|3. Real Betis
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Osasuna
|6
|12
|6. Villarreal
|6
|11
|7. Atletico Madrid
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|10
|9. Valencia
|6
|9
|10. Mallorca
|6
|8
|11. Girona
|6
|7
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Getafe
|6
|7
|15. Sevilla
|6
|5
|16. Almeria
|6
|4
|17. Espanyol
|6
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1