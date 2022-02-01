Dünyanın en yoğun trafiğine sahip şehirleri açıklandı

2020 yılı Trafik Endeksi verilerine göre, geçen yıl dünyada 9'uncu olan İstanbul, bu yıl 4 sıra yükselerek 5 'inci sıraya yerleşti. İstanbul, Avrupa'da ise 2'nci sırada yer alıyor.

Bir önceki raporda dünyanın en çok trafik yoğunluğu yaşanan 9. şehri olan İstanbul 2020 yılı verilerine dayanılarak çıkartılan sonuçta 5. sıraya yükseldi.

İstanbul trafiğinde seyreden sürücülerin ortalama gitmesi gereken süreden fazla olarak bir yılda 200 saat daha fazla süre harcadıkları açıklandı. İstanbul’da bulunan sürücüler normal geçirmeleri gereken süreden 8 gün, 8 saat daha fazla zamanı trafikte geçirmiş oluyor.

EN YOĞUN TRAFİK NE ZAMAN?

Trafik verilerinde en çarpıcı olan ise cuma günü 19:00 dan sonra seyahat etmenin yılda 4 saat kadar bir zaman kazanmanıza neden olacağı belirtiliyor. İstanbul’da Trafiğin en yoğun olduğu saat ise cuma günü 18:00 olduğu açıklandı.

Navigasyon sistemleri şirketinin açıkladığı verilere göre Rusya’nın başkenti Moskova yüzde 54 ile, dünyanın en yoğun trafiğine sahip şehir oldu. listenin ikinci sırasında Hindistan’ın Mumbai şehri yer alıyor. Üçüncü sırada ise Kolombiya’nın Bogoto şehri bulunuyor. Dördüncülüğü ise Filipinler Manila şehri alırken. Beşinci sırayı Türkiye’den İstanbul alıyor.