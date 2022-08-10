Düğünlerde havaya ateş açanlara 17 bin 994 lira ceza kesildi
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen düğün denetimlerinde silahla havaya ateş açan 20 kişiye 17 bin 994 lira ceza uygulandı.
Genel 10.08.2022, 18:19 10.08.2022, 18:22
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı içerisinde il merkezinde gerçekleştirilen düğün ve kına törenlerinde "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet" suçları kapsamında denetim yapıldı.
Polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 11 tabanca ve bunlara ait 145 dolu fişek, 3 av tüfeği ve 13 dolu kartuş, 6 kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 37 dolu fişek ele geçirildi.
Havaya ateş açtığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatan ekipler, 17 bin 994 lira ceza kesti.
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