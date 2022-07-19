DSP Genel Başkan Yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aracıyla metro hattının duvarına çarpan Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aracıyla metro hattının duvarına çarpan Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, hayatını kaybetti.
Hüseyin Kul (70) idaresindeki 16 HK 834 plakalı otomobil, Alemdar Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak metro hattının duvarına, ardından bariyerlere çarptı. Sürücü Kul, araçta sıkıştı.
Diğer sürücülerin durumu bildirmesiyle kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sürücüyü sıkıştığı otomobilden kurtardı.
Ayrıca, kazanın etkisiyle otomobilin tekerlekleri ve parçalarının etrafa saçılmasıyla kısmen kapanan yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Ağır yaralanan DSP Genel Başkan Yardımcısı Kul, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da sosyal medya hesabından Kul için başsağlığı mesajı paylaştı.
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