Drift yapan sürücüye 9 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan drift görüntüleriyle ilgili harekete geçti.

Polis ekipleri, teknik incelemenin ardından aracıyla drift yapan sürücünün M.G. olduğunu tespit etti.

Kendisine 9 bin 125 lira ceza uygulanan M.G'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.