Dorsesi üst geçide çarpan hafriyat kamyonu devrildi
İstanbul TEM Otoyolu'nda açılan dorsesi üst geçide çarpan hafriyat kamyonu devrildi.
Genel 26.02.2023, 10:57
Ankara istikametine giden E.S.A. idaresindeki hafriyat kamyonunun açılan dorsesi Ispartakule mevkiindeki üst geçide çarptı.
Çarpmanın ardından devrilen kamyonun sürücüsü, kazayı yara almadan atlatırken, kamyondaki hafriyat yola saçıldı.
İhbar üzerine olay yerine Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi.
Bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, kamyonun çekilmesi ve yolun temizlenmesinden sonra normale döndü.
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