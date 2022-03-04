Dolmabahçe Sarayı’nda korkutan yangın
İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe Sarayı'nın marangozhanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunuyor.
Genel 04.03.2022, 09:38
İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe Sarayı'nın marangozhanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Dolmabahçe Sarayı'da selamlık bölümündeki tarihi eserlerin restore edildiği marangozhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
Görevli personel durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Beşiktaş ve Beyoğlu Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürmek üzere çalışmalara başladı.
Kaynak: AA
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