Dolandırıcılık ve sahtecilik operasyonu: 3 gözaltı

Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yaptığı çalışmada, Atatürk Mahallesi'nde durdurduğu bir araçta arama yaptı.

Sahte dolar, av tüfeği ve 10 fişek ele geçirilen araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Nitelikli dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına karıştıkları belirlenen 3 zanlı jandarmaya götürüldü.