Dolandırıcılara eş zamanlı operasyon
İstanbul'da, internet sitelerini kopyalayarak araç kiralamak isteyen kişilerden kapora aldığı tespit edilen kişilere eş zamanlı operasyon yapıldı.
İstanbul'da, internet sitelerini kopyalayarak araç kiralamak isteyen kişilerden kapora aldığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Furkan Okudan'ın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet sitelerini kopyalayarak araç kiralamak isteyen kişilerden kapora aldığı tespit edilen 5 zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi.
Tespit edilen 6 adrese eş zamanlı yapılan baskında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon sırasındaki aramalarda 10 cep telefonu, 8 kredi kartı, bir miktar döviz ile Türk lirası ele geçirildiği öğrenildi.
Şüphelilerin Maslak'ta bulunan Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından yarın Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.
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