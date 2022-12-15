Dolandırıcılara 10 ilde eş zamanlı operasyon
Burdur merkezli 10 ilde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.
Genel 15.12.2022, 11:11
Burdur merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u adliyeye sevk edildi.
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 10 ilde 12 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İnternet üzerinden kişilerin bilgilerini çalma yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen baskınlarda 15 kişi gözaltına alındı.
Burdur'a getirilen 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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