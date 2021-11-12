Dokuma atölyesinde yangın

İkitelli Eskoop Sanayi Sitesi'ndeki dokuma atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçlerince caddede önlem alınırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankeri olay yerine sevk edildi.

Yangının kontrol altına alındığı atölyede, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.