Doktoru darbeden şüpheliye tutuklama

İstanbul Fatih'te, hastanede çalıştığı sırada bir doktoru darbettiği, başka bir doktora ise tehdit ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan doktor D.D.A'yı darbettiği, doktor C.K'ye de tehdit ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Selim D, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Adalet Sarayında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlı, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Dosya kapsamında ifadesi alınan Selim D'nin eşi Çiğdem D, doktor D.D.A'nın muayene sırasında kendisiyle alaycı bir şekilde konuştuğunu ve tedavi uygularken "Bir daha bu hastaneye gelme." dediğini öne sürdü.

Doktor D.D.A, Selim D'nin kendisine saldırarak boğazını sıktığını, doktor C.K. ise aynı kişi tarafından tehdit ve hakarete uğradığını iddia etti.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yönetimi, dün yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, iki hekimin hasta yakınlarınca fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldığını belirtmiş ve saldırıyı kınamıştı.