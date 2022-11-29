Doktora saldıran hasta yakınına gözaltı
Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, doktora saldıran hasta yakını gözaltına alındı.
Genel 29.11.2022, 08:14
Şanlıurfa'da doktora saldıran hasta yakınının gözaltına alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde sıra yüzünden çıkan tartışmada Acil Tıp Uzmanı Dr. Orhan Hagi'nin hasta yakınlarının saldırısında yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, "Darbe alarak yaralanan doktorumuza, olay yerinde sağlıkçı arkadaşları tarafından ilk müdahale yapılmıştır ve doktorumuzun tedavisi devam etmektedir. Saldırının faili gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli süreç devam etmektedir. Bu tür şiddet olaylarının bir daha yaşanmamasını diliyor, sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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