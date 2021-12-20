Doktora kafa atan zanlıya tutuklama
Aydın'ın Didim ilçesindeki devlet hastanesi acil servisinde görevli doktora saldıran şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde devlet hastanesinin acil servisinde doktora kafa atan saldırgan tutuklandı.
Adli muayene işlemi için götürüldüğü Didim Devlet Hastanesinde görevli doktora saldıran ve 18 Aralık'ta serbest bırakılan zanlı, ortaya çıkan kamera kayıtlarının ardından dün yeniden gözaltına alındı.
Zanlı T.D.Y, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Didim Adliyesine sevk edildi.
Savcılıktaki sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bu arada, T.D.Y'nin alkollü araç kullandığı şüphesiyle polis ekiplerince gözaltına alındığı ve muayene için hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Olay
Aydın Sağlık Müdürlüğü, 18 Aralık'ta sağlık kontrolü için polis ekiplerinin gözetiminde getirilen kişinin acil servis doktoru Doğancan K.'a saldırdığını ve saldırıya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Açıklamada, şüphelinin serbest kaldığı da kaydedilmişti.
Şüphelinin, elleri arkadan kelepçeliyken, bir anda polisin elinden sıyrılıp görevli doktorun yüzüne başıyla vurduğuna ilişkin olay anına dair güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıkmıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından açıklama yaparak sürecin takipçisi olduklarını bildirmişti.
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