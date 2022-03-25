Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ tehlikesi
Meteoroloji, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi.
Genel 25.03.2022, 19:19
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde yüksek kar örtüsünün olduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, çığ tehlikesinin 2 Nisan saat 18.00'e kadar süreceği aktarıldı.
Kaynak: AA
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