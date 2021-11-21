Doğan Bavli hayatını kaybetti
Ünlü tiyatro ve seslendirme sanatçısı Doğan Bavli, 80 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi İBB Şehir Tiyatroları sosyal medyadan duyurdu.
Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Doğan Bavli vefat etti. Bavli, 80 yaşındaydı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları vefat haberini şu şekilde duyurdu:
"Değerli sanatçımız, tiyatro ve sinema oyuncusu Doğan Bavli’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na başsağlığı dileriz."
Doğan Bavli için 22 Kasım Pazartesi günü saat 11:00’de Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde tören düzenlenecek. Sanatçı, Doğancılar Çakırcıbaşı Hasan Paşa Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Yenidoğan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
DOĞAN BAVLİ KİMDİR?
1941 yılında İstanbul’da doğdu. 1961'de Hamlet oyunuyla Şehir Tiyatroları'na giren sanatçı, birçok önemli oyunda önemli roller üstlendi. Sinema ve dizi filmlerde oynadı. Doğan Bavli, aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır.
Kaynak:Cumhuriyet
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