Doç. Dr. Nedim Urhan vefat etti

Ali Haydar Efendi,Gönenli Mehmet Efendi,Ömer Nasuhi Bilmen ve İsmail Efendi gibi alimlerden hafızlık, fıkıh, akaid, hadis, aşere takrib ve Arapça ilimleri alan Doç. Dr. Nedim Urhan Hocaefendi 87 yaşında vefat etti.

Merhumun cenazesi 4 Ekim Salı günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Karacaahmet'teki aile mezarlığına defnedilecektir.

Doç. Dr. Nedim Urhan kimdir?

Doç. Dr. Nedim Urhan 1935 Artvin doğumludur. İlk öğrenimini burada tamamlayan Urhan, İmam Hatip okulunu okumak üzere uzun ve zahmetli bir yolculukla İstanbul’a gelerek ilk İmam Hatip talebelerinden olma şerefine nail olmuştur. İmam Hatip okulu ile birlikte büyük üstadlardan Ali Haydar Efendi, Gönenli Mehmet Efendi, Ömer Nasuhi Bilmen ve İsmail Efendi gibi alimlerden hafızlık, fıkıh, akaid, hadis, aşere takrib ve Arapça ilimlerini almıştır. Akabinde Yüksek İslam Enstütüsü'nü tamamlayarak Türkiye'nin çeşitli illerinde imam hatiplik ve öğretmenlik yapmış daha sonra uzun yıllar görev yaptığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı öğretim üyeliğine atanmıştır. 2002 yılında Üniversiteden emekli olan hocaefendi konferans, seminer ve gençlik faaliyetlerini sürdürmüştür.