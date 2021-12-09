Doç. Dr. Mustafa Aydın, Uluslararası Üniversite Başkanları Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi
İstanbul Aydın Üniversitesi, sosyal medya hesabından Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın'ın Uluslararası Üniversite Başkanları Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğini duyurdu.
İstanbul Aydın Üniversitesi, sosyal medya hesabından Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın'ın Uluslararası Üniversite Başkanları Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğini duyurdu.
Üniversitenin Twitter hesabındna yapılan açıklama şu şekilde:
"Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Doç. Dr. Mustafa Aydın Uluslararası Üniversite Başkanları Derneği (IAUP) Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olup, üniversitemize ve bizlere yaşattığı başarıların sevinci ve haklı gururu ile kendisini tebrik ediyoruz."
Mütevelli Heyet Başkanımız— İstanbul Aydın Üniversitesi (@IAUKampus) December 9, 2021
Sayın Doç. Dr. Mustafa Aydın Uluslararası Üniversite Başkanları Derneği (IAUP) Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olup, üniversitemize ve bizlere yaşattığı başarıların sevinci ve haklı gururu ile kendisini tebrik ediyoruz. @drmaydin pic.twitter.com/TGqb5Jp2m1
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