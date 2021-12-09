Doç. Dr. Mustafa Aydın, Uluslararası Üniversite Başkanları Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi

İstanbul Aydın Üniversitesi, sosyal medya hesabından Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın'ın Uluslararası Üniversite Başkanları Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğini duyurdu.

Üniversitenin Twitter hesabındna yapılan açıklama şu şekilde:

"Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Doç. Dr. Mustafa Aydın Uluslararası Üniversite Başkanları Derneği (IAUP) Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olup, üniversitemize ve bizlere yaşattığı başarıların sevinci ve haklı gururu ile kendisini tebrik ediyoruz."