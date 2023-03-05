Dizilerde neden reklam yok, neden reklam arası verilmeden diziler sonuna kadar yayınlanıyor soruları bu aralar merakla soruluyor.

Depremler sırasında üç haftalık bir ara veren birçok dizi yeniden ekrana dönüş yaptı.

Ekrana dönen dizilerde herkesin fark ettiği bir değişiklik oldu.

Birçok dizi hiçbir şekilde reklam vermeden kesintisiz yayınlanıyor. Peki, neden?

DİZİLERDE NEDEN REKLAM YOK?

Dizilerde reklam olmamasının en büyük nedeni rekabetin acımasız bir hale gelmesidir.

Bilindiği üzere başta FOX TV olmak üzere birçok kanal bir yıl içerisinde onlarca diziyi yayından kaldırdı.

Dizileri acımasızca yayından kaldırmanın tek nedeni ise reyting sonuçları olmuştu.

Reytinglerde istenen başarıyı ortaya koyamayan dizilerin ipi anında çekiliyor.

Birçok dizi reytinglerde seyircinin dikkatini çekebilmek, dikkatini çektiği seyirciyi kaybetmemek için reklamsız bir şekilde yayın yapıyor.

Dizilerin reklam yayınlamamasının en büyük nedeni seyirciyi kaybetmek istememesidir.

Dizilerin reklamları ise dizinin son saniyelerine bırakılıyor.

Bütün dizilerde heyecanlı sahne son saniyelere bırakılıyor.

Son saniyelerde dizinin bitmimine birkaç saniye kala reklamlar başlıyor.

İşte burada devreye giren reklamlar ise bitmek bilmiyor.

Yaklaşık 1 saat süren reklamlar bile var. Dizi boyunca yayınlanmayan reklamlar toptan bir şekilde dizinin sonunda yayınlanıyor.

Buradaki ana düşünce şu: Seyirci nasıl olsa dizinin sonunu merakla bekleyecek. Beklemese bile şu ana kadar aldığımız reyting bizim için yeterli.

Özetlersek; reyting yarışındaki acımasız rekabet nedeniyle dizilerde ara reklamlar şimdilik yayınlanmıyor.