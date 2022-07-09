Diyarbakır anneleri bir bayramı daha buruk geçiriyor

Evlatları dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki kararlı bekleyişi devam ediyor.

Yıllardır çocuklarının yolunu gözlüyorlar. Hepsinin yüreğinde dinmeyen evlat acısı var.

Evlatları dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi sürüyor.

Bayramı çadırda karşıladılar

Aileler, Kurban Bayramını evlat nöbeti tuttukları çadırda karşıladı.

Gözü yaşlı ailelerin istedikleri tek şey var, o da çocukları...

HDP Diyarbakır İl Binası önündeki oturma eyleminde şu ana kadar 37 aile evladına kavuştu.

Anne ve babalar çocuklarına kavuşuncaya kadar nöbetlerini sürdürmekte kararlı.