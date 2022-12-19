Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme!
Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına yapılan saldırıyla ilgili gözaltı sayısı yükseldi.
Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 Aralık'ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 12 şüpheli daha güvenlik güçlerince yakalandı.
Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Diyarbakır-Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkisinde 16 Aralık'ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmış, saldırıda 8'i polis memuru 9 kişi yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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