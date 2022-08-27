Diyarbakır'da 16 milyon 513 bin kök hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'da yürütülen "Eren Abluka-34 Narkoterör Operasyonları"nın 16'ncı gününde 16 milyon 513 bin kök Hint keneviri, 492 kilogram toz esrar, 43 kilogram kubar esrar ile 19 roketatar fişeği ele geçirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulan operasyon kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi Yalaza Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 195 noktada faaliyet yürütüldü.

Jandarma komando özel operasyon, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerince gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde, 16 milyon 513 bin 340 kök Hint keneviri, 492 kilo 65 gram toz esrar, 43 kilo 15 gram kubar esrar ve 19 roketatar sevk fişeği ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam edecek.