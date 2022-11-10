Diyarbakır Annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
Diyarbakır Annelerinin oturma eylemine katılım devam ediyor. İki aile daha HDP il binası önünde evlat nöbeti başlattı. Böylece nöbet tutan aile sayısı 328'e yükseldi.
Genel 10.11.2022, 15:49
Mardin'den Diyarbakır'a giden Mehmet Arif Temel, 18 yaşındayken kandırılarak kaçırılan oğlu Mehmet Sait için evlat nöbetine katıldı.
Temel, "2014'te okuldan gitmiş. 7 yıldır oğlum yok. Var mıdır, yok mudur bilmiyorum. Sağ mı ölü mü onu da bilmiyoruz. Hiçbir haber alamadım. Oğluma sesleniyorum. Yani eğer beni duyup da görüp de duyarsa varsın gelsin." diye konuştu.
Bitlisli Rıdvan Barüt ise 2013 yılında 20 yaşındayken kaçırılan üniversite öğrencisi kardeşi Taner için oturma eylemi başlattı.
Son katılımlarla birlikte evlat nöbetindeki aile sayısı 328'e yükseldi. Şimdiye kadar 38 aile çocuklarını terör örgütünün pençesinden kurtardı.
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