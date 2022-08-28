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Diyarbakır annelerinin kararlı mücadelesi devam ediyor

Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1091'inci gününde devam ediyor.

Genel 28.08.2022, 17:33
Diyarbakır annelerinin kararlı mücadelesi devam ediyor

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Sabire Aydın, oğlu Zafer'den 5 yıldır haber alamadığını söyledi.

HDP'den çocuğunu istediğini dile getiren Aydın, oğlunun üniversitede okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

Aydın, "2017'den beri hiç haber alamadım. Onu çok özledim. Ne yediğimiz yemekten ne de içtiğimiz sudan tat alıyoruz. Oğlum Zafer ne olursun dön, gel. Seni bekliyorum." dedi.

Oğlu Fatih için oturma eylemi yapan baba Abdullah Demir de çocuklarına kavuşuncaya kadar evlat nöbetine devam edeceklerini belirtti.

Oğluna duyduğu özlemi dile getiren Demir, "Bu çocukları kandırdılar götürdüler, hayatımızı zindan ettiler. Kış demeden, yaz demeden bekliyoruz. Evlat acısı olmasa kimse bekleyemez." ifadelerini kullandı.

Demir, evladına kavuşan ailelerin kendileri için umut olduğunu anlatarak, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
#Diyarbakır anneleri #evlat nöbeti
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