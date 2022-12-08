Diyarbakır anneleri bin 193 gündür nöbette

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1193'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Çetin, Kürtçe, Hakkari'den gelerek oğlu Şahin'e kavuşma ümidiyle eylem yaptığını söyledi.

Çetin, 10 yıl önce 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlundan bugüne kadar hiç haber alamadığını ifade ederek, "HDP oğlumu götürüp PKK'ya verdi. Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Oğlumu bana versinler. Oğlum gel, annenin yüreğine derman ol. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Oğlum gel, polise, askere teslim ol." diye konuştu.

Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için gelerek evlat nöbetini sürdüren baba Nurettin Ödümlü de oğlunun 9 yıl önce dağa kaçırıldığını belirtti.

"Evladımı almadan buradan gitmem. 40 yıl da olsa sağ olduğum müddetçe burayı terk etmeyeceğim. Evladımı onlardan alacağım." diyen Ödümlü, ailelerin evlat nöbetini sürdürmede kararlı olduğunu kaydetti.

Ödümlü, "Oğlum gel, teslim ol. HDP ve PKK'lılar sizi kandırıyor, korkmayın evinize dönün." ifadelerini kullandı.