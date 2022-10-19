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Diyarbakır anneleri bin 143 gündür nöbette

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor.

Genel 19.10.2022, 15:44
Diyarbakır anneleri bin 143 gündür nöbette

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1143'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Sariye Tokay, oğlu Mehmet için yaklaşık 11 yıldır mücadele verdiğini söyledi.

"Oğlum 14 yaşında HDP tarafından kandırılıp dağa gönderildi." diyen Tokay, 3 yılı aşkın bir süredir HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetinde olduğunu belirtti.

Annelerin en doğal hakkı olan evlatları dışında kimseden bir şey istemediklerini ifade eden Tokay, şöyle konuştu:

"Biz evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. Yeter artık, çocuklarımızı bıraksınlar. Çocuklarımızı bırakmadan onların peşini bırakmayacağız. Evlatlarımızı alıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah, devletimize güç, kuvvet versin, çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyor. Dağdan gelen her bir çocuk bize umut oluyor. İnşallah çocuklarımızı onlardan alacağız."

Tokay, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Kızı Bahar için eylem yapan anne Fatma Karakuş, kızının yaklaşık 6 yıl önce Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyken kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

Bugüne kadar kızından haber alamadığını ifade eden Karakuş, "Kızım için sonuna kadar mücadele edeceğim. Kızımı HDP'den istiyorum, onlar götürdüler. Kızım doktor olacaktın, devletimize ve milletimize hizmet edecektin, bize hayırlı evlat olacaktın. Yolunu gözlüyoruz. Bahar'ım sesimi duyuyorsan lütfen gel, teslim ol." ifadelerini kullandı.

Oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın, evlat nöbetinin kararlı bir şekilde sürdüğünü aktardı.

Dağa götürülen oğlu Erhan için Hatay'dan gelerek eylem yapan ve kanserden dolayı hayatını kaybeden baba Ekrem Artık'ı anımsatan Aydın, "Hatay'dan gelen bir babamız maalesef evlat acısına dayanamayıp vefat etti. HDP artık bunu görsün. Gelin oğlum, PKK'dan korkmayın. Gelin güvenlik güçlerimize teslim olun. Devletimiz çok büyüktür." diye konuştu.

#Diyarbakır anneleri #evlat nöbeti
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