Diyanet İşleri Başkanlığı ilçe müftüsü alımı yapacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlar için müftüsü alacak.
Genel 09.11.2022, 15:45
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlar için yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 40 ilçe müftüsü alacak.
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, şartları taşıyan adaylar, 14-25 Kasım'da "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi üzerinden başvuru yapabilecek.
Ankara'da yapılacak yazılı sınavın tarihi, başvuruların tamamlanmasının ardından, sözlü sınav tarihi ise yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ilan edilecek.
Sınavda başarılı adayların yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 puan alması şartı aranacak.
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