Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! Süre uzatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı 7800 personel almak için 20 Ekim'de ilana çıkmıştı. Diyanet, personel alımı için başvuruları 26 Kasım'a kadar uzattı.

Diyanet'ten konuya dair yapılan açıklama

2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel (KKÖ, İ-H, M-K) Alım Sınavı Başvuru Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru

2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel (KKÖ, İ-H, M,K) Alımı Sınavına başvuru süresi 26.11.2021 tarihi saat 16:30'a kadar uzatılmıştır.İlgililere duyurulur.

Kaynak: Memurlar