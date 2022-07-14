Diyanet İşleri Başkanı'ndan Ahmet Mete için taziye mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete için sosyal medya adresinden başsağlığı dileğinde bulundu.
Genel 14.07.2022, 13:00
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete için taziye mesajı yayımladı.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:
"Milli ve manevi değerlerimizin yaşatılması ve Türkiye muhabbetinin genç nesillere aktarılması için verdiği mücadeleye yakinen şahit olduğum İskeçe Müftüsü Ahmet Mete Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve Batı Trakya'daki Müslüman Türk kardeşlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum."
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