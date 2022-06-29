Diyanet İşleri Başkanı duyurdu! Umre turları o tarihte başlıyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Umre turları 15 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.
Genel 29.06.2022, 10:40
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022-2023 umre turlarının 15 Ağustos'ta başlayacağını bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2022-2023 umre dönemi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde 15 Ağustos 2022 itibarıyla başlıyor inşallah. Kutsal toprakların özlemini çeken kardeşlerimiz için umre turlarımız ile ilgili detayları ilerleyen tarihlerde paylaşacağız." bilgisini verdi.
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