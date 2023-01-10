Diyanet İşler Başkanlığı 350 personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatındaki açık pozisyonlar için 350 din hizmetleri uzmanı alacak.
Genel 10.01.2023, 20:34
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adayların 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.
Adaylardan, Ankara'da yapılacak yazılı sınavda en az 60, sözlü sınavda ise en az 70 puan alma şartı aranacak.
Yazılı sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra, sözlü sınav tarihi ise yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ilan edilecek.
Kaynak: AA
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