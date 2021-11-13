banner38

Diyabet hastalarına 7 milyar liralık destek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 2020'de diyabet hastalarına7 milyar liralık sağlık hizmeti desteği sağlandı.

Genel 13.11.2021, 14:44 13.11.2021, 14:53
Diyabet hastalarına 7 milyar liralık destek

Halk arasında "şeker hastalığı" olarak bilinen diyabet, bugünün en önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor.

İnsülin hormonunun etkisizliği veya eksikliği sonucu ortaya çıkan ve kan şekeri yüksekliğiyle seyreden diyabet, kronik ve ilerleyen bir hastalık.

Tip 1 ve tip 2 olmak üzere iki çeşidi bulunan diyabetin önemine dikkati çekmek ve hastalık hakkındaki farkındalığı artırmak amacıyla her yıl 14 Kasım "Dünya Diyabet Günü" olarak kutlanıyor.

- Türkiye'de raporlandırılmış yaklaşık 8,6 milyon diyabet hastası yaşıyor

AA muhabirinin SGK'den aldığı bilgiye göre, Türkiye'de hastalıkla ilgili gerekli rapora sahip yaklaşık 650 bin tip 1 ve 8 milyonu aşkın tip 2 diyabet hastası bulunuyor. Bunlardan 80 bini yaşları 18'den küçük olmasıyla dikkati çekiyor.

SGK, diyabet nedeniyle önemli sağlık sorunlarıyla mücadele eden bu vatandaşları sağladığı desteklerle yalnız bırakmıyor.

Bu kapsamda, diyabet hastalarının tanı, tedavi, ilaç ve şeker ölçüm çubuklarının bedelleri karşılanıyor, tedavi sürecinde hastalara önemli destek ve imkanlar sunuluyor.

Diyabetli hasta eğitimi, diyabetik ayaktan korunma ve tedavi eğitimlerini vatandaşlara sunan SGK, hastalık hakkında farkındalık oluşmasına da katkıda bulunuyor.

Hastaların sözleşmeli merkezlerden temin ettikleri insülin pompası ve sarf malzemesi, sağlık raporu alması durumunda diyabetik ayak yarası tedavisinde kullanılan yara bakım ürünleri, kan şekeri ölçüm çubukları ile diyabetik maküler ödemden kaynaklanan görme bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçların bedelleri SGK tarafından karşılanıyor.

SGK ayrıca şeker hastalarının kullandığı 171 diyabet ilacının ücretini de vatandaşa yansıtmıyor.

Diyabete bağlı ortaya çıkan diğer hastalıkların tedavi ve ilaç bedelleri ile vücut kitle endeksine göre gerçekleşen obezite cerrahi bedelleri de SGK tarafından karşılanıyor.

Böylece 2020'de SGK'nin diyabet hastalarına sağladığı tüm sağlık hizmetlerinin tutarı 6,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

- Grip ve pnömokok aşıları geri ödeme kapsamında

SGK'nin diyabet hastalarına getirdiği ücretsiz sağlık hizmetleri arasında bazı aşılar da yer alıyor.

Sağlık raporu olan diyabetli hastaların grip aşısı her yıl, zatürreye karşı koruma sağlayan pnömokok aşısı ise 5 yıl da bir SGK tarafından karşılanıyor.

Bu kapsamda, 2021'de diyabet hastası yaklaşık 550 bin kişinin grip aşısı, yaklaşık 5 bin kişinin ise pnömokok aşısı gideri SGK tarafından ödendi.

- Malulen emeklilik imkanı

Diyabet hastalarına getirilen imkanlar arasında malulen emeklilik de bulunuyor.

Şeker hastalığının en az üç organına zarar verdiği ve çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybettiği tespit edilen hastalar, en az 10 yıl sigortalı ve 1800 gün prim gününe sahip olmaları halinde SGK'den malulen emekli olabiliyor.

#Diyabet #Hasta #SGK destek
Yorumlar (0)
15
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6