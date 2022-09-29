Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü mağazaya girdi

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesi, Feridun Çelik Mahallesi, Orhan Kemal Caddesi’nde meydana geldi.

İddialara göre, kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir mağazaya daldı.

Mağazanın kepenklerine zarar veren sürücü, otomobilini kaldırımda zor durdurdu.

Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler polis ekiplerine haber verirken mağazada büyük maddi hasar meydana geldiği görüldü.

Görgü tanıkları araç sürücüsünün yaya olarak kaçtığını iddia etti.

Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.