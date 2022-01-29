Diler Saraç hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Diler Saraç, 85 yaşında vefat etti.Saraç'ın vefat haberini kızı Flora Trakyalı, şu sözlerle duyurdu:



“Canım annem Diler Saraç'ı biraz önce kaybettik...



Tanıyan ve seven herkesin başı sağ olsun..”



Saraç, 200’den fazla sinema filmi ve dizide rol aldı.

DİLER SARAÇ KİMDİR?

Diler Saraç, 1937 yılında İzmir'de doğdu. 1962 yılında Ses dergisinin Artist Yarışması'na katılarak oyunculuğa başladı. 1962-1964 yılları arasında birkaç filmde rol alan Saraç evliliği yüzünden 1970 yılına kadar sinemadan ayrı kalan Diler Saraç 1970'te tekrar sinemaya döndü.



Diler Saraç, 1975 yapımı Pisi Pisi filmindeki rolüyle 13. Altın Portakal Film Festivali'nde 1976 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. 1962 ile 2007 arasında, çoğunluğu yan rolller olmak üzere 200'den fazla film ve tv dizisinde yer aldı. İki çocuk annesidir.



Son olarak 2007 yılında başrollerde Doğuş, Ali Sunal ve Mehtap Bayri'nin oynadığı, Sana Mecburum adlı dizide Halime rolünü canlandırdı.