Dilencilik yaparken yakalanan şahsın 3 dairesi olduğu ortaya çıktı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde zabıta ekiplerince yakalanan ve üzerinden 4 bin 200 lira çıkan dilencinin, 3 dairesi olduğu ortaya çıktı.
Genel 12.11.2022, 16:10
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde zabıta ekiplerince yakalanan ve üzerinden 4 bin 200 lira çıkan dilencinin, 3 evinin olduğu tespit edildi.
Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında dilencilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.
İlçe merkezinde dilencilik yaptığı belirlenen N.K. idari işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğüne getirildi.
Burada yapılan aramada N.K'nin üzerinden çıkan 4 bin 200 liraya el konuldu.
Ekipler yaptıkları araştırmada, N.K'nin ilçede kurulu bulunan bir fabrikadan emekli olduğu ve üzerine kayıtlı 3 dairesi bulunduğu belirlendi.
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