Dikkatsiz sürücü faciaya neden oluyordu
Denizli’nin Çardak ilçesinde, damperi açık kalan kamyonun çarptığı Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direği zarar gördü.
Genel 06.11.2021, 21:25
Şaban A'nın kullandığı damperi açık kalan 20 K 1552 plakalı kamyon, Çardak Havalimanı güzergahındaki PTS direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle direk zarar görürken, sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Direkte oluşan hasarın giderilmesi için çalışma başlatıldı.
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