Dikkat: Yarın fırtına var
Meteorolojiden alınan bilgiye göre yarın Ege Denizi'nde fırtına etkili olacak.
Genel 27.11.2021, 19:47
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde yarın fırtına beklendiğini bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın günün ilk saatlerinde güney ve güneydoğudan, zamanla güneybatıdan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.
Kaynak: AA
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