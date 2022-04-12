Dikkat: Kuvvetli rüzgar ve fırtına
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.
Genel 12.04.2022, 18:30
Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden rüzgarın Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Ağrı'nın güney ve doğu, Bitlis'in doğu ilçelerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 kilometre/saat), yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle oluşabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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