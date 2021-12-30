Dikkat: Feribot seferleri iptal
Bozcaada feribot hattında olumsuz hava şartları nedeniyle yarın bazı seferlerin yapılamayacağı açıklandı.
Genel 30.12.2021, 17:13
Çanakkale'de, Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.
Buna göre, Bozcaada'dan 07.00 ve 10.00 ile Geyikli'den 08.00 ve 11.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.
Diğer güzergahlarda ise seferler planlandığı gibi yapılacak.
Kaynak: AA
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