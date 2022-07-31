Dikili'de su kesintisi: Tankerlerle su taşındı

İzmir'in turistik ilçesi Dikili'de atık su terfi hattı yenileme çalışması vardı. Çalışmalar sırasında su kesintisine gidildi. Ancak hat yenileme çalışması uzadı. İlçede pek çok mahalleye planlanan sürede su verilemedi.

Bir hatta da elektrik kesintisi yüzünden su verilemeyince tankerler devreye girdi.

Aralıklarla kesinti yaşanan yerlere su taşınmaya başlandı. Bölge halkı ellerinde bidonlarla su kuyruğuna girdi. Apartman depolarına tankerlerle su taşındı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi atık su terfi hattı çalışmasının büyük ölçüde tamamlandığını ilçe merkezine su verilmeye başlandığını duyurdu. Tüm çalışmanın kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı.