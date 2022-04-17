Devrilen tır Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametini trafiğe kapattı
Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde, demir levha yüklü tırın devrilmesi sonucu otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.
Genel 17.04.2022, 22:45 17.04.2022, 23:01
S.F. idaresindeki 01 CLP 39 plakalı demir levha yüklü tır, Anadolu Otoyolu Düzce istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından devrildi.
Kazada, araç sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otoyolda bulunan araçlar Hendek gişelerinden çıkış yaparak D-100 kara yoluna sevk ediliyor.
Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu Gümüşova Rampalarında, güzergah trafiğe tamamen kapatılmıştır. Trafik, Hendek Kavşağı'ndan D-100'e aktarılmıştır. Arada biriken trafik banketten aktarılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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