Devrilen motosikletten yola savrulan iki kişinin üzerinden araba geçti
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motosikletten düştükten sonra üzerlerinden otomobilin geçen iki kişi ağır yaralandı.
Genel 17.08.2022, 11:45
Ulubatlı Hasan Bulvarı'ndaki alt geçitte motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Devrilen motosikletteki iki kişi yola savruldu.
Aynı istikamette seyreden araç, yerdeki yaralıların üzerinden geçtikten sonra durdu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.
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