banner38

Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi Genelgesi Resmi Gazete'de

Genelgeye göre kurum ve kuruluşların merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında yer alan tüm birimleri, "Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi" içinde tanımlanacak. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından her kurum için kimlik kodu niteliği taşıyan "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası" oluşturulacak.

Genel 03.12.2022, 12:58
Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi Genelgesi Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre kurum ve kuruluşların merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında yer alan tüm birimleri, Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi'nde (DETSİS) tanımlanacak.

DETSİS konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapılarına ilişkin verilerin merkezi bir ortamda ve elektronik olarak kayıt altına alınması amacıyla oluşturulan Devlet Teşkilatı Veri Tabanı'nın (DTVT), Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından DETSİS'e dönüştürüldüğü anımsatıldı.

DETSİS'in, "Dijital Türkiye" vizyonunun temel unsurlarından biri haline geldiği vurgulanan genelgede, kurum ve kuruluşların merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında yer alan tüm birimlerinin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde DETSİS içerisinde tanımlanacağı ve DETSİS kayıtlarının güncelliğinin sağlanmasından kurum ve kuruluşların sorumlu olacağı belirtildi.

Genelgede, kurum, kuruluş ve birimlere ait birer kimlik kodu niteliği taşıyan "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası"nın Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından oluşturulacağı, kurum ve kuruluşların, teşkilatlanmaya ilişkin bilgilerini temel alan, mevcut veya geliştirilecek tüm uygulamalarında, "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası" ve kayıtlarının esas alınacağı bilgisi verildi.

DETSİS yetkililerinin sisteme giriş yetkisi için T.C. kimlik numaraları, e-posta adresleri ve telefon numaralarının kurum ve kuruluşlarca Dijital Dönüşüm Ofisine bildirileceği belirtilen genelgede; kurum ve kuruluşların, DETSİS yetkililerinin bilgilerine dair güncelliği sağlayacağı, DETSİS yetkisi ve ağ servis taleplerinin kurum ve kuruluşlar tarafından Dijital Dönüşüm Ofisine iletileceği kaydedildi.

DETSİS uygulamasına yetkili erişimin e-DevIet Kapısı üzerinden sağlanacağı aktarılan genelgede, DETSİS yetkililerinin, kurum ve kuruluşun teşkilat yapısında meydana gelecek değişiklikleri en geç 5 iş günü içerisinde güncelleyecekleri, sisteme girilen kayıtların onaylanarak yayımlanmasından Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin yetkili ve sorumlu olacağı vurgulandı.

DETSİS'in yürütülmesine ve sistem içerisinde yer alan verilerin diğer kurumlarla paylaşılmasına ilişkin usul ve esasların ise www.detsis.gov.tr adresinden yayımlanacak kılavuzlarda yer alacağı bildirildi.

Genelgede ayrıca, 2011/1 sayılı "Devlet Teşkilatı Veri Tabanı" konulu Genelge'nin yürürlükten kaldırıldığı bilgisi yer aldı.

#Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi Genelgesi #DETSİS
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23