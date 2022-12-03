Devlet Bahçeli'nin acı günü!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kuzeni Ahmet Fettahlıoğlu'nun içinde bulunduğu araç Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda bir TIR'la çarpıştı. Kazada Ahmet Fettahlıoğlu hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep TAG Otoyolu'nun Gaziantep kuzey çıkışı yakınlarında meydana gelen kazada, şerit daralmasının olduğu bir noktada sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Orhan S. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada Ahmet Fettahlıoğlu ve Fadime Sevimli yaşamlarını yitirirken beş kişi de yaralandı.

Sabah'ın haberine göre, yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, kazada yaşamını yitiren Ahmet Fetahlıoğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kuzeni olduğu ve araçtaki kişilerle birlikte Şanlıurfa'da küs olan aileyi barıştırmaya gittiği öğrenildi.