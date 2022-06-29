Dev kaya, Karabük-Zonguldak kara yolunu ulaşıma kapattı
Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle heyelan oluştu. Karabük-Zonguldak yoluna dev kaya parçası düşerken, yol trafiğe kapandı.
Genel 29.06.2022, 21:46
İlçede 3 gündür aralıksız devam eden sağanak nedeniyle Yeşilköy mevkiinde heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yoluna toprak ve dev kaya parçası düştü.
O sırada yoldan herhangi bir aracın geçmemesi olası faciayı önledi.
Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, yolu çift yönlü trafiğe kapattı.
Karayolları ekipleri, yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı.
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