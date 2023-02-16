Depremlerde yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentteki 11 binanın Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 14 Şubat'ta yakalanan 15 zanlıdan 5'inin savcılıktaki sorguları tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler E.N.S., A.Ş., H.Z.Y., H.A. ve Ö.F.G., tutuklandı.

Soruşturma çerçevesinde yakalanan diğer 10 zanlının işlemleri ise sürüyor.

Kentte inşa edilen Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanlarının depremlerde yıkılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında aralarında inşaat mühendisi, müteahhit, statikten sorumlu fenni mesul ve kooperatif yöneticilerinin de olduğu 15 şüpheli, 14 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.