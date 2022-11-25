Depreme hazır mıyız?

Gaste24 Haber Merkezi

Şehirli Derneği tarafından hazırlanan anket sonuçları Türkiye’nin depreme yönelik risk algısının ölçülmesi adına önemli sonuçlar ortaya koydu. Dört bölüm ve 17 sorudan oluşan ankete 81 ilden bin 200 kişi katıldı.

Yaş ortalaması 35 olan katılımcıların yüzde 65'i yükseköğretim mezunu iken çalışanların oranı ise yüzde 63 oldu.

Katılımcıların %70.8'i depremden sonra en önemli risk olarak yangın, salgınlar, trafik kazaları gibi insan kaynaklı riskleri görmektedir.

Yüzde 47 temel afet eğitimi almış

"Bireysel olarak depreme karşı hangi tedbirleri aldınız?" sorusu yöneltilen katılımcıların yüzde 47'si temel afet eğitimi aldığını belirtti. Katılımcıların yüzde 40.8'i ise oturduğu konutun sağlamlığını kontrol ettiğini, yüzde 31.2'si deprem tatbikatlarına katıldığını, yüzde 30'u ise ilk yardım eğitimi aldığını belirtti. Hiç bir tedbir almayanların oranı ise yüzde 4.3'te kaldı.

Katılımcılara yöneltilen "Olası bir deprem anında Özel Gereksinimli Bireylere yönelik doğru davranış teknikleri konusunda bilgi sahibi misiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde "Konu hakkında hiçbir fikrim yok" yanıtını verdi. Konu hakkında bilgi sahibi olmayanların oranı yüzde 34,1, yeterli bilgi sahibi olmayanların oranı ise 53.3 oldu.

Tedbirler yeterli mi?

"Yaşadığınız yerde deprem riskine karşı kamu tarafından alınan tedbirleri yeterli görüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren katılımcıların %64,7'si kamu yönetiminin tedbirlerini yeterli bulmadığını belirtmiştir. Katılımcıların %12,8'i kamunun aldığı tedbirleri "yeterli" olarak nitelemiştir

Çare kentsel dönüşüm

Deprem öncesi alınacak tedbirlerin sorulduğu katılımcıların %71,5'si kamu yönetimi tarafından alınması gereken en önemli tedbiri "Kentsel Dönüşüm" olarak ifade etmiştir.

Yardım beklenen kurum AFAD

"Olası bir deprem sonrası yardım bekleyeceğiniz kişi/kurum/kuruluşlar nelerdir?" sorusuna katılımcıların %66'sı ilk olarak AFAD ve KIZILAY'ın geleceğini öngörmektedir.