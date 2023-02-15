Depremden etkilen kültürel miras koruma altında

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 ili etkileyen depremler, asırlardır ayakta olan Habibi Neccar Camii, Asırlık Adıyaman Ulu Camii, Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi başta olmak üzere birçok yapıya irili ufaklı zararlar verdi.

Hasar gören tüm kültür varlıkları ile eserlerin hasar tespitleri ve korunmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Yapıların güvenliğini sağlamak amacıyla ekipler oluşturuldu.

Eski eser koruma uzmanları çalışacak

Eski eserlerin hasar tespiti, korunması ve ihyasına yönelik üniversitelerin eski eser konusunda uzman inşaat mühendisleri ve mimar öğretim görevlilerinden oluşturulan ekiplere ilave olarak İstanbul Teknik, Dokuz Eylül, Mimar Sinan ile Fatih Sultan Mehmet üniversiteleri başta olmak üzere diğer üniversitelerden de akademisyen desteği alınacak.

Camilerden medreselere, kiliselerden türbelere tüm yapıların ihyasına ivedilikle başlandı.

"Medeniyetlerimizi yaşatan tüm yapılarımızda hiçbir kalıntı, enkaz veya moloz olarak değerlendirilmeyecek, yapıdan ayrılan her bir parça koruma altına alınarak, yapılacak restorasyonlarda aslına uygun şekilde değerlendirilecektir. Tarihine sahip çıkan bir millet olarak, vatandaşlarımızın bu konuda gösterdikleri hassasiyete teşekkür ediyor, tüm eski eserlerimizin depremin yaşandığı ilk andan itibaren korumaya alındığını belirterek, ihyası konusunda da müsterih olmalarını rica ediyoruz."